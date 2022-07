PFAS-coalitie vreest roekeloze herstart Oosterweelwerken en roept Grondwet in

De PFAS-coalitie dient vrijdag de laatste conclusies in voor haar milieustakingsvordering in het Oosterweeldossier. “Wij maken ons ernstige zorgen. Tot nu toe zien wij nog steeds geen staalharde garanties voor een veilige en wettige aanpak van de werf”, zegt Toon Penen van burgercollectief Grondrecht.

De coalitie vreest voor een roekeloze herstart van de grondwerken met vervuilde PFAS-gronden en vraagt de rechter daarom, via het inroepen van artikel 159 van de Grondwet, om te beoordelen of voornamelijk de vergunning van de ‘veiligheidsberm’ wel wettig is.

“Met een interpretatief decreet zouden de werken in vervuilde Oosterweelgrond snel kunnen hervatten, zonder een fundamenteel andere aanpak dan degene veroordeeld door de Raad van State. Opnieuw morrelen met de eigen wetgeving zou voor ons onaanvaardbaar zijn”, aldus Penen.

LEES OOK. Kwestie had nog jaren kunnen aanslepen, toch sloot 3M een deal met Demir: 571 miljoen om imago te redden in de VS (+)

De PFAS-coalitie wil vermijden dat op of rond de werf onveilige stortplaatsen of -bermen worden gecreëerd of dat aan grondverzet wordt gedaan zonder dat de vervuiling in kaart is gebracht.

Sinds enkele weken staat de coalitie wel in dialoog met het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “Het is uitdrukkelijk niet onze intentie om de Oosterweelwerken tegen te houden”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace. “Maar het is evident dat zo’n gigantische werf in zwaar vervuilde grond alleen maar kan binnen een veilige, wettige en ruimere aanpak met aandacht voor de sanering van de hele omgeving.”