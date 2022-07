Personeel luchthavens Parijs blaast staking af

De werknemers van de Parijse luchthavens hebben vrijdag hun stakingsaanzegging ingetrokken. Voorstellen van de directie voor een betere verloning trokken het personeel tijdens een stemming over de streep, zo stelde het Franse persbureau AFP vast.

Enkele uren voor de start van de drukke uittocht voor de Franse zomervakantie blies het personeel voor een personeelsvergadering verzamelen in de luchthaven Charles de Gaulle. Luchthavenuitbater Aéroports de Paris (ADP) stelt alle werknemers een loonsverhoging van 3 procent voor. Voorts is er sprake van een aanpassing van de loonbarema’s. Volgens vakbond CGT wordt bovendien de verloning van ongeveer 1.800 werknemers opgetrokken, die momenteel nog onder het loonniveau van 2019 zitten.

Het personeel van ADP had in 2021 ingestemd met een loonknip zodat de luchthavenuitbater de coronacrisis kon uitzingen. Voorts was er een vrijwillige vertrekregeling, maar engageerde ADP zich ook dat de lonen opnieuw naar precoronaniveau konden stijgen eens de gevolgen van de crisis voor de trafiek voorbij waren.

Akkoord

Op sommige routes ligt de activiteit al hoger dan in 2019, bijvoorbeeld de zomervluchten naar het zuiden of de langeafstandsvluchten naar de Franse overzeese gebieden. ADP verwacht dit jaar opnieuw winst te maken na een verlies van 1,4 miljard euro in de periode 2020-2021.

Vrijdagavond 18 uur loopt de aanzegging formeel af. Donderdag waren de bonden bij de brandweer van de luchthavens van Parijs al tot een akkoord gekomen met de luchthavenuitbater. Daarop werd hun stakingsaanzegging al ingetrokken.