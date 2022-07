Dieven stelen peperdure Range Rover vlak voor huis van eigenaar: “Hoe hebben ze dat voor mekaar gekregen?”

De Range Rover Velar van Rik Didden uit Opglabbeek (Oudsbergen) is vrijdagochtend gestolen aan zijn huis in de Wolfstraat. “Hoe ze dat voor mekaar hebben gekregen, is een raadsel. Waarschijnlijk hebben ze met een apparaatje de software uitgeschakeld”, zegt de gedupeerde.

Vier jaar geleden kocht Rik Didden de Range Rover. De Opglabbekenaar parkeerde de SUV altijd langs zijn woning. “Ik parkeerde het voertuig donderdagavond aan de deur. Om 23 uur stond de Range Rover bij ons op de oprit. Vrijdag rond 6.30 uur merkte ik dat mijn auto verdwenen was”, zegt Didden.

Overleden vrouw

Meer dan 86.000 euro is zo’n Range Rover Velar waard. Een diefstal komt altijd ongelegen, maar vlak voor het verlof nog een tikkeltje meer. “In de SUV stond een beeldje van mijn overleden echtgenote waar ik veel waarde aan hecht”, zegt Didden. “Opmerkelijk is dat de camera ’s aan onze woning en de tracker geblokkeerd zijn.”

“De kans is één op duizend dat mijn Range Rover terugvinden. De politie geeft me weinig hoop. Waarschijnlijk is mijn auto al over de grens. Het heeft er ook alle schijn van dat er een bende achterzit die de software van de auto, sleutel incluis, herprogrammeert. Dat is in geen tijd geregeld.”

Aluminium

Didden roept iedereen op om zijn afstandsbediening in een aluminium-kastje te bewaren zodat het signaal niet kan worden gedetecteerd. Als zelfstandige - zijn bedrijf EGS installeert zonnepanelen - kan Rik niet zonder voertuig.

“Er lagen nog materiaal, een ladder en twee vrij dure zonnebrillen in. En in deze tijden is een nieuwe wagen kopen problematisch.” Didden merkt nog op dat enkele kleine beschadigingen nuttig kunnen zijn om de Range Rover terug te vinden. “Er is een kras op de deurdrempel en een kleine bluts in de linkerflank van de wagen.”

Wie de Range Rover heeft zien rijden of iets verdachts in de omgeving van de Wolfstraat heeft opgemerkt, mag Rik Didden of politie CARMA contacteren. De politie is bezig met een onderzoek. (RDr)