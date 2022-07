Portugal zet zich schrap voor hittegolf en risico op bosbranden: “Alarmniveau afgekondigd”

Het alarmniveau, dat tot eind volgende week van kracht is, laat ook toe om “de nodige middelen te mobiliseren voor de inspanningen die de komende dagen geleverd zullen moeten worden”, voegde hij eraan toe.

Sinds donderdagavond zijn bijna duizend brandweerlieden in de weer met het blussen van drie grote branden die overdag waren uitgebroken in het centrum en noorden van het land, in de districten Santarém, Aveiro en Guarda.

Het Portugese meteorologische instituut voorspelt “nog tot minstens volgende donderdag aanhoudend warm weer, dat naar verwachting in veel gebieden een hittegolf zal veroorzaken”. In de regio’s die het verst van de kust liggen, in het zuiden van het land en in de valleien van de Taag en de Douro, zullen de temperaturen vanaf vrijdag boven de 40 graden Celsius uitkomen, met soms uitschieters tot 42 graden, aldus het instituut.

Verschillende gebieden van Spanje en Portugal zijn het voorbije millennium nog nooit zo droog geweest, nu een hogedrukgebied uit de Azoren door de klimaatverandering verandert, zo bleek maandag nog uit een studie die in het vakblad Nature Geoscience verscheen. Volgens het maandelijkse klimaatbericht van het Portugese meteorologisch instituut bevond maar liefst 28,4 procent van het Portugese grondgebied zich eind juni in een situatie van “extreme droogte”, tegenover 1,4 procent een maand eerder.

© EPA-EFE

© AP