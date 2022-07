Straks schandalig rijk dankzij grootste EuroMillions-pot ooit? Dit moet je weten als je meedoet

Proficiat! Als het even een klein beetje meezit, dan heb je straks 230 miljoen euro gewonnen - de grootste EuroMillions-jackpot ooit. Maar zijn er cijfers die je winstkansen verhogen? Hoe groot is de kans dat je wint? En kan je ook schandalig rijk worden zónder je geld in recordtempo te verbrassen?

Waarom is de jackpot nu zo hoog?

230 miljoen. Een twee, een drie en zéven (!) nullen. De cijfers doen duizelen. Nochtans was het bedrag dat dinsdag 5 juli op het spel stond - 217.000.000 euro - ook al indrukwekkend. Alleen was er toen in geen van de negen deelnemende landen een speler met vijf juiste nummers en twee juiste sterren, waardoor de pot verder aantikte. Het gaat om de grootste jackpot ooit. Het vorige record dateert van 15 oktober 2021, toen een Franse speler 220.000.000 euro won.

Wat gebeurt er als er nu alweer geen winnaar is in rang 1?

De jackpot kan niet verder stijgen: 230 miljoen euro is momenteel het plafondbedrag, en dus blijft het bedrag hetzelfde voor de vier trekkingen die volgen. Als er bij de vijfde trekking nog steeds geen winnaar is in rang 1, dan wordt de som verdeeld over de winnaars in rang 2 of in de eerstvolgende rang met minstens één winnaar. Voor de volgende trekkingscyclus wordt het mogelijk plafondbedrag opgetrokken tot 240 miljoen euro. Als ook die pot ooit valt, dan kan het nog doorstijgen tot 250 miljoen euro, maar dat is dan het absoluut vastgelegde maximum.

Hoe groot is de kans nu écht dat ik straks win?

Toegegeven: die kans is miniem. Met 2,5 euro koop je 1 winstkans op 139.838.160 om het groot lot binnen te rijven. Een kleine domper op de voorpret, want de kans om geraakt te worden door de bliksem is 70 keer groter (één op twee miljoen). Je hebt zelfs meer dan dubbel zoveel kans een vijfling te baren.

Hm. Maar stel dat ik het toch wil wagen: tot wanneer kan dat?

Voor de trekking van vrijdagavond kun je spelen tot vrijdag 20 uur.

Welke cijfers vallen het vaakst?

Welke bal uit de trommel rolt, is puur toeval. Maar de Nationale Loterij houdt wel statistieken bij van welke cijfers nu het vaakst vallen. De cijfers 23, 42, 17, 38, 44 en 19 zijn de meest getrokken nummers en komen voor in meer dan 10 procent van de trekkingen. Minst getrokken nummers zijn 22, 33 en 18. En van alle getallen is het nummer 41 al het langst niet meer getrokken. De laatste trekking ervan dateert van 18 februari.

Stel dat ik nu toch win, verschijnt dat bedrag dan in één keer op mijn rekening?

Als je een groot bedrag wint, dan bel je best naar de dienst Winnaarsbegeleiding van de Nationale Loterij. De winst wordt in één keer gestort. “Maar het duurt wel een kleine week vooraleer het geld van de andere deelnemende loterijen bij de Nationale Loterij aangekomen is”, zegt een woordvoerder.

Moet je daar belastingen op betalen?

Nee, die bedragen zijn in België vrijgesteld van belastingen. Maar zet je het op een spaarrekening, dan word je wel belast op de intresten die het geld opbrengt.

Zijn er al veel Belgen met de jackpot aan de haal gegaan?

In België waren er sinds de oprichting in 2004 al 35 winnaars van de EuroMillions-Jackpot. De grootste winst was voor een straatveger uit Schaarbeek, die in oktober 2018 168 miljoen euro won. De laatste grote winst in België dateert van augustus 2021, toen een Vlaams koppel een bedrag won van 21.214.762 euro.

En wat daarna. Deel ik mijn grote geluk? Of blijf ik in stilte verder werken zonder grootse veranderingen?

“Wees discreet” is zo goed als de stelregel van zowel de Nationale Loterij als vermogensbeheerders. Ze raden plotse multimiljonairs aan hun levensstijl niet te plots te drastisch te veranderen. Goed gaan eten, mooie reizen maken, maar wel te blijven werken, bijvoorbeeld. Niets belet je ook (een deel van) je winst weg te schenken, en daar kan een notaris zeker advies over geven.

Hoe verging het vorige grote winnaars dan?

Ze slagen er niet allemaal even goed in het hoofd koel te houden. Een Fransman die vorig jaar 200 miljoen euro won, getuigde anoniem in een Franse krant dat zijn leven niet zo heel anders is dan voordien. Hij was al met pensioen, richtte een goed doel op, reist wat vaker in eigen land en lichtte enkel zijn naasten in. Een Brit die in 2011 samen met zijn ex-vrouw 191 miljoen euro won, pakte het omgekeerd aan. Colin Weir verscheen met de winst in de pers, kocht zich in in zijn favoriete voetbalclub, gaf miljoenen aan de campagne voor Schotse onafhankelijkheid, kocht riante woningen voor zichzelf en voor zijn vrienden, paarden en vijf auto’s, maar gaf ook veel weg aan goede doelen en aan zijn kinderen.

