Russisch gemeenteraadslid krijgt zeven jaar cel opgelegd omdat hij oorlog in Oekraïne bekritiseerde

Aleksej Gorinov, een gemeenteraadslid uit de Russische hoofdstad Moskou, is vrijdag veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf in een strafkolonie voor het bekritiseren van de Russische inval in Oekraïne.

Volgens rechter Olesia Mendelejeva had de 60-jarige beklaagde “duidelijke leugens” verspreid over het Russische leger. Hij zou daarvoor zijn officiële functie misbruikt hebben en gehandeld hebben in een georganiseerde groep, die gedreven is door “politieke haat”. De man kan volgens de rechter “onmogelijk vrijkomen zonder een beperking van zijn vrijheid”. En dus kreeg Alekseij Gorinov, tot voor kort een plaatsvervangend gemeenteraadslid en - niet onbelangrijk - oppositielid in Moskou, een celstraf van zeven jaar opgelegd. Die straf zal hij naar alle waarschijnlijkheid moeten uitzitten in een strafkolonie.

Het is de eerste langdurige celstraf die is uitgedeeld in het kader van de nieuwe wetten ingevoerd om publieke veroordelingen van de “speciale operatie” in Oekraïne te bestraffen. Zo heerst er bijvoorbeeld een streng verbod op het gebruik van de woorden “oorlog” en “invasie”.

“Kinderen sterven in Oekraïne”

Gorinov hield zich niet aan dat door het Kremlin opgelegde verbod. Zo sprak hij zich openlijk uit tegen de oorlog in Oekraïne. Hij vond het onder meer niet kunnen dat de bestuursraad een voorstel deed om een tekenwedstrijd en dansfestival voor kinderen te houden, terwijl er “in Oekraïne kinderen sterven door de oorlog”.

“Ik geloof dat alle inspanningen van het Russische maatschappelijk middenveld gericht moeten zijn op het stoppen van de oorlog en het terugtrekken van de Russische troepen uit Oekraïne”, zei Gorinov tijdens de werkvergadering, die live werd opgenome en te zien was op YouTube.

Gorinov is niet de eerste die, sinds de Russen Oekraïne binnenvielen op 24 februari, wordt aangepakt vanwege kritiek op het beleid. Nog minstens vijftig mensen riskeren langdurige celstraffen of hoge boetes voor het “bewust verspreiden van valse informatie” over het leger. Volgens een mensenrechtenorganisatie kregen nog zo’n 2.000 anderen lagere boetes.

Verachtelijke oorlog

Tijdens de hoorzittingen verzette Gorinov zich nog steeds tegen de Russische invasie. Zo hield hij vrijdag, de dag van de veroordeling, een bord vast met de tekst: “Heb je deze oorlog nog steeds nodig?”

Ook tijdens zijn eigen slotverklaring bleef Gorinov de Russische beschuldigingen tegenspreken. Hij pleitte onschuldig en wees op het recht van vrije meningsuiting. Tegelijkertijd herhaalde hij zijn kritiek, en noemde hij de oorlog in Oekraïne “verachtelijk”. “Oorlog, of wat voor synoniem je het ook wilt geven, is het laatste, smerigste, verachtelijke dat de titel van een man onwaardig is. Ik dacht dat Rusland in de 20e eeuw zijn limiet op oorlogen had uitgeput. Ons cadeau is Bucha, Irpin en Hostomel. Betekenen deze namen iets voor jou? U, de aanklagers, zeg later niet dat u van niets wist”, voegde Gorinov eraan toe, verwijzend naar de drie steden buiten Kiev waar Russische troepen ervan worden beschuldigd oorlogsmisdaden te hebben gepleegd.

Wachten ook nog op een proces voor het “verspreiden van valse informatie” over het Russische leger, zijn de prominente oppositieactivist Vladimir Kara-Murza en de in Sint-Petersburg wonende kunstenaar Alexandra Skochilenko. Die laatste zou de prijsetiketten in supermarkten hebben vervangen door berichten tegen de militaire campagne van Moskou.