Na fataal ongeval met 6-jarig kindje: extra controles tegen negeren van zwemverbod

Op de Donkvijver is waterrecreatie toegelaten, maar zwemmen is verboden. — © pdv

Volgende week worden temperaturen tot dertig graden voorspeld. Ongetwijfeld zullen veel mensen naar het recreatiedomein aan de Donkvijver in Oudenaarde afzakken. Zwemmen is er echter verboden. In het licht van het tragische ongeval, waarbij dinsdagavond een meisje van zes in het water terecht is gekomen en donderdag overleed, zal er een verhoogde waakzaamheid zijn. “Bij zomerse temperaturen in combinatie met vakantie komt er altijd veel volk naar de Donk”, aldus burgemeester Marnic De Meulemeester.

LEES OOK: Medewerkers surfclub redden meisje van zes nipt uit het water: vraagt naleving zwemverbod in Donkvijver extra maatregelen?

Paniekreacties

“Wat er deze week gebeurd is, is een tragisch ongeval dat iedereen beroert. Maar we moeten nu ook niet in paniekreacties vervallen. Sowieso voorzien we tijdens vakantieperiodes altijd een verhoogde waakzaamheid, zeker wanneer warme temperaturen worden voorspeld. Zowel de lokale politie als de gemeenschapswachten zullen regelmatig controles uitvoeren op de naleving van het zwemverbod. Ook het personeel van de sportdienst zal een oogje in het zeil houden.”

LEES OOK: Meisje (6) dat uit Donkvijver werd gehaald, is overleden