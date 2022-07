Alcohol zal tijdens WK voetbal in Qatar slechts in beperkte tijdsloten te koop zijn

De verkoop van alcoholische dranken rond stadions en in fanzones zal toegestaan zijn tijdens het WK in Qatar, maar alleen tijdens beperkte tijdsloten. Dat melden bronnen dicht bij de organisatie van het toernooi maandag aan persagentschap AFP. Alcoholconsumptie in het openbaar is normaal gezien zo goed als overal verboden in Qatar.

De specifieke uitwerking van de maatregel zou wel nog bediscussieerd worden. Wel is al duidelijk dat verkoop van bier in stadions tijdens wedstrijden verboden zal blijven. Alleen rond het stadion, voor en na de wedstrijd, zou de verkoop toegestaan zijn. De FIFA-website belooft ook “bier, champagne, wijn en sterke drank” in de VIP-ruimtes van het toernooi.

In het Al Bidda-park, de FIFA-fanzone in hoofdstad Doha met plaats voor 40.000 mensen, zal ook alcohol verkocht kunnen worden. In sommige andere uitgaansgelegenheden zou het ook mogelijk zijn, blijkt uit een document van het Hoogste Organisatiecomité dat AFP kon inkijken.

De FIFA en het organisatiecomité waren niet beschikbaar voor commentaar. Eerder raakte al bekend dat de prijs van bier rond de 6 euro zou liggen. In Qatarese hotels ligt die prijs gemiddeld rond de 12 euro.