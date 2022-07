Hij was amper acht jaar oud een tenger knaapje van 1,35 meter toen hij zijn eerste misdrijf pleegde. Er volgde een lange reeks criminele feiten, met steeds meer geweld. Vandaag is “de kleine Mustapha” een stevige bink van 42 jaar die meer dan de helft van zijn leven in instellingen en gevangenissen heeft doorgebracht.