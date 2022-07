Overnemer van Russische McDonald’s-restaurants zit zonder frieten, ook tekort aan Coca-Cola dreigt

McDonald’s sloot in maart zijn restaurants in Rusland als reactie op de Russische inval in Oekraïne en verliet het land definitief in mei. Ondernemer Alexander Govor, die al McDonald’s-restaurants in Siberië uitbaatte, kocht alle 850 locaties op.

Op 12 juni heropende Govor de eerste restaurants onder de naam Vkoesno i Totsjka (“Lekker, punt uit”), die te maken kregen met een toestroom van mensen. Maar de westerse sancties tegen Moskou wegens de oorlog in Oekraïne gooien nu roet in het eten. De keten kampt met een tekort aan frieten, zo bevestigde het bedrijf aan RBK, waardoor er in sommige vestigingen al geen meer zijn.

De Russische groep wijst naar een tegenvallende Russische oogst van frietaardappelen in 2021 en zegt dat “de invoer uit buitenlandse markten onmogelijk is geworden” wegens de westerse sancties. Pas tegen de herfst - wanneer de nieuwe binnenlandse oogst op gang komt - verwacht Vkoesno i Totsjka beterschap.

Naast frieten moet de “Russische McDonald’s” ook op zoek naar een oplossing voor zijn slinkende voorraad aan frisdrank. Coca Cola trok zich namelijk ook terug uit Rusland.