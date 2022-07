Boris Johnson moet nieuwe locatie zoeken voor huwelijksfeest na ophef over “extravagant feest op buitenverblijf”

Van seksschandalen over Partygate tot de Owen Patterson-affaire: de schandalen waarin Johnson verwikkeld raakte, stapelden zich de voorbije jaren op. Trop is te veel, en dus zag de Britse premier zich dan toch genoodzaakt de handdoek in de ring te gooien. Hij kon niet anders: de druk op zijn positie was onhoudbaar geworden, nadat sinds dinsdagavond al bijna zestig regeringsleden waren opgestapt. Johnson kondigde aan dat hij opstapt als partijleider, maar dat hij wel premier wil blijven tot er een opvolger is aangeduid.

“Een plichtbewuste keuze”, noemden zijn aanhangers het. Maar zijn tegenstanders dachten daar duidelijk anders over. In verschillende Britse media stond te lezen dat de premier voorlopig nog wil aanblijven omdat hij dan zijn huwelijksfeest kan laten doorgaan op Chequers, het officiële buitenverblijf van de Britse premiers, op zo’n dertig kilometer ten noordwesten van Londen. Op het landgoed staat een herenhuis dat dateert uit de 16e eeuw, omringd door weelderige tuinen en zo’n 600 hectaren landgoed. Het is voor de Britse premiers al decennialang een geliefde plek om belangrijke gasten te ontvangen, ver weg van de drukte van de grootstad.

Voormalige president Donald Trump bezocht het landgoed toen Theresa May premier was van Groot-Brittannië. — © AP

Het huwelijk tussen Boris Johnson en Carrie vond plaats vorig jaar in mei. Door de heersende coronamaatregelen toen, kon het koppel geen groots feest geven. Slechts een handvol vrienden en familie waren er toen bij.

Volgens de Britse kranten de Daily Mail en The Mirror zouden de premier en zijn echtgenote dat deze zomer ruimschoots goedmaken met een extravagant feest op Chequers. Maar als de premier opstapt, heeft hij geen recht meer op toegang tot het landgoed. En mag hij er dus ook geen feest meer organiseren.