Drankkarretje, duur behang en twee sofa’s: gelekte factuur toont dat luxueuze renovatie aan dienstwoning Boris Johnson 236.000 euro kostte

De omstreden renovatie die Brits premier Boris Johnson liet uitvoeren in zijn ambtswoning in Downing Street in Londen, heeft meer dan 200.000 Britse pond (zo’n 236.000 euro) gekost. Dat blijkt uit een gelekte kopie van de factuur.

Onder de artikelen die Boris en Carrie Johnson bestelden voor hun appartement in Downing Street 11 - sinds 1997 met Tony Blair verblijft de premier volledig of deels op dat adres - bij het chique Britse bedrijf Soane Britain, bevonden zich een vloerkleed van 7.000 pond en tien rollen behang van 225 pond per stuk. Dat blijkt uit het document dat The Independent in handen kreeg.

Op de rekening staat ook een drankkarretje van 3.675 pond, twee sofa’s van meer dan 15.000 pond en eetkamerstoelen die 11.200 pond kostten. Het goedkoopste item, een tafelkleed voor de keuken, kostte 500 pond. De berichten zullen de controverse over de overdadige renovatie van het appartement en de financiering ervan waarschijnlijk opnieuw aanwakkeren.

Het Cabinet Office - dat de premier en de regering ondersteunt -, vanwaar het document naar verluidt gelekt werd, verwees het Britse persbureau PA naar Downing Street 10 en PA vroeg daar om een reactie. Soane Britain weigerde commentaar te geven.

De renovatie was een van de schandalen rond Johnsons leiderschap, die er uiteindelijk toe leidde dat zijn partij zich tegen hem keerden en hem dwong tot zijn dramatische ontslag donderdag.