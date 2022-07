Telefoongesprek tussen Israëlische premier en Palestijnse president

Lapid en Abbas zouden in het gesprek gepraat hebben over het voortzetten van hun samenwerking, maar ook over de nood om de “rust en vrede” te verzekeren. Dat laat het kabinet van Lapid vrijdag weten. De adviseur van Abbas, Hussein al-Scheich, heeft het telefoongesprek bevestigd op Twitter. Ze zouden “kort over de actuele situatie” gepraat hebben. Volgens beide partijen vormde de islamitische feestdag van het Offerfeest de aanleiding voor het gesprek.

Eerder vond er op donderdagavond een zeldzame ontmoeting plaats in de Palestijnse stad Ramallah tussen Abbas en de Israëlische minister van Defensie, Benny Gantz. Ook de Israëlische president Yitzhak Herzog telefoneerde vrijdag met de Palestijnse president, aldus een woordvoerster.

De vredesonderhandelingen tussen Israël en Palestina liggen sinds 2014 stil. Er wordt niet verwacht dat daarin een grote verandering zal komen tijdens het bezoek van president Biden aan de regio. De Amerikaanse president reist de komende weken door Israël en de bezette Westelijke Jordaanoever. Daarna trekt hij naar Saudi-Arabië.