Burgemeester van Bergen dreigt gevangenis te sluiten als federaal niveau niet optreedt

De PS-burgemeester van Bergen, Nicolas Martin, heeft in een brief aan premier Alexander De Croo (Open VLD) aan de alarmbel getrokken over de situatie in de gevangenis in zijn stad. Als er geen “snelle oplossing” komt voor het “ontmoedigd” en onderbemand personeel, de “onaanvaardbare en onmenselijke” detentie- en arbeidsomstandigheden, met bedwantsen, ratten en paddenstoelen, dreigt Martin ermee nieuwe gedetineerden niet langer toe te laten door een beroep te doen of op termijn de gevangenis te sluiten.