Vlamingen in Spanje na vermeende wanhoopsdaad van Belgisch koppel: “Die eenzaamheid is een herkenbaar fenomeen”

De Spaanse politie onderzoekt de dood van een Belgische vrouw (83), wiens lichaam woensdag in een appartement in Fortuna nabij het Spaanse Murcia werd gevonden naast dat van haar man. Die laatste werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie bekijkt de piste van een wanhoopspoging, want volgens buurtbewoners was het koppel geïsoleerd. En die eenzaamheid is een herkenbaar fenomeen, klinkt het bij Vlamingen in Spanje.