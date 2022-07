Interview bij Waals Parlement dreigt in het water te vallen door inbreuk op kledingvoorschriften, maar daar heeft tv-ploeg oplossing voor

Mannen mogen geen short of bermuda dragen volgens de dresscode van het Waals Parlement. Vrouwen mogen dat wel. Toen een ploeg van de RTBF geweigerd werd omdat een geluidsman in blote benen was, losten ze dat creatief op.

“Om met de ploeg naar binnen te kunnen in het Waals Parlement moesten we via de veiligheidscontrole passeren en we onze identiteitskaart tonen. De veiligheidsagent weigerde de geluidsman binnen te laten. Hij droeg een short en dat druist in tegen de kledingregels”, zegt Charlotte Collin van de RTBF.

Het interview dreigde dus in het water te vallen. Gelukkig bedachten ze een creatieve oplossing. Mannen mogen geen short of bermuda dragen, voor vrouwen geldt die regel niet.

Dus trok de geluidsman de rok van de journaliste aan en zij de short van de geluidstechnicus.

De veiligheidsagent aarzelde even, maar moest hen uiteindelijk toch laten passeren. Regels zijn regels. En die zeggen letterlijk dat mannen geen short of bermuda mogen dragen, maar nergens staat zwart op wit dat ze geen rok mogen dragen.

Het interview kon vervolgens probleemloos worden afgenomen. De journaliste/cameravrouw in een short tot op haar knieën, de geluidsman in een rokje tot boven de knie.