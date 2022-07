Davy (9) moet ‘jaar overdoen’ bij voetbalclub, ouders verbijsterd: “Op zo’n jonge leeftijd, in dit boerendorp?”

Boezinge/Ieper

Wat moet primeren in ons jeugdvoetbal: competitieve ontwikkeling of plezier onder vrienden? Die vraag stelt zich nu de ouders van Davy aan de alarmbel trekken: hun negenjarige zoon moet ‘zijn jaar overdoen’ in de gewestelijke ploeg van zijn club onder de kerktoren. “Maar Davy wil mee met zijn vriendjes”, aldus de ouders, die de vergelijking met het onderwijs door de sportclub niet begrijpen. Ook de minister van Sport én Onderwijs stelt zich vragen.