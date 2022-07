Spanje buigt in eerste wedstrijd EK vrouwenvoetbal achterstand nog makkelijk om tegen Finland

Spanje heeft vrijdag in Milton Keynes zijn eerste wedstrijd in groep B van het EK vrouwenvoetbal in Engeland met 4-1 gewonnen tegen Finland. De Spaanse vrouwen gelden als een van de outsiders voor de eindzege.

Linda Sallstrom bracht de Finnen verrassend op voorsprong, en dat na nog geen minuut voetballen. De Spanjaarden zetten de situatie echter nog voor de rust recht. Eerst maakte Irene Paredes gelijk, kort voor de pauze zorgde Aitana Bonmati voor de Spaanse voorsprong. In de tweede helft maakte Lucia Garcia er een kwartier voor tijd 3-1 van en diep in de blessuretijd legde Mariona Caldentey de 4-1 eindstand vast vanop de stip.

De Spaanse voetbalsters missen Alexia Putellas op het EK in Engeland. De sterspeelster van FC Barcelona, die afgelopen jaar de Ballon d’Or kreeg bij de vrouwen, is geblesseerd aan de knie. Ze liep het letsel dinsdag op tijdens de training. Aanvankelijk sprak de Spaanse voetbalbond van een verstuiking, maar onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat er sprake is van een gescheurde kruisband. Putellas is lange tijd out.