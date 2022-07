In geen tijd is in de Zuid-Franse Gard, op de grens met de bij toeristen razend populaire Ardèche, meer dan 600 hectare in de as gelegd bij een megabosbrand. “We moesten alle kleine beplanting verwijderen en ons zwembad ter beschikking houden”, zegt een Vlaming die in de regio kamers verhuurt. Ook elders in het zuiden van Europa woeden hevige bosbranden.