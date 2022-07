Vernielingen, bedreigingen en inbraak: politie wist al jaren van spanningen tussen vermoorde ex-advocaat en schutter

Vernielingen, diefstal, woninginbraak, verbale bedreigingen. Aan de moord op gewezen advocaat Jan-Willem Peeters (37) gaat een waslijst aan klachten en vonnissen van de vrederechter vooraf. Tussen 2018 en 2021 stapte het slachtoffer minstens vijfmaal naar de politie om te klagen over dader Semun K. Die laatste bekende vrijdag aan de onderzoeksrechter dat hij de schutter is.

Slachtoffer Jan-Willem Peeters werd midden deze week doodgeschoten in Molenbeek.

De laatste aangifte bij de politie dateert van begin dit jaar. De grootvader van het slachtoffer voelde zich bedreigd door Semun K. en diende klacht in. Hij maakte in die klacht ook melding van verbale bedreigingen aan het adres van zijn kleinzoon. Het voorbije halfjaar waren er geen nieuwe meldingen bij de politie.

Burenruzie eindigt steevast in rechtbank

Jan-Willem Peeters en Semun K. lagen al jaren overhoop, leert het onderzoek. Het was Peeters’ grootvader die destijds zijn huis voor een appel en een ei verkocht aan Semun K. en diens vrouw. Dat op een voorwaarde: dat kleinzoon Peeters nog minstens twee jaar aan een minimum huurprijs in de aanpalende studio mocht wonen. Dat liep helemaal mis, blijkt uit oude krantenartikels, gerechtelijke stukken en vonnissen van de vrederechter. Semun K. werd telkens veroordeeld en moest intussen meerdere miljoenen aan dwangsommen aan de familie van Peeters betalen. Geld dat er niet was.

Opvliegend karakter en slechte huurbaas

De vrederechter was telkens streng voor hoe hij zijn huurder behandelde. Zo werd Peeters’ studio helemaal beklad, de sanitaire voorzieningen onbruikbaar gemaakt en was er sprake van jarenlange pesterijen.

Peeters, een gewezen advocaat, legde daarom ook om de haverklap klacht neer bij de politie. Volgens zijn beste vriend was hij bang van Semun K. en diens oudere broer. Hij maakte in die klachten - meer dan vijf tussen 2018 en 2021 - melding van diefstallen, van een vernielde wagen, van plat gestoken autobanden, van pesterijen, van ongewenst en illegaal in zijn studio opduiken. Telkens, klinkt het uit goede bron, ging de politie langs. Telkens ontkende Semun K. elke betrokkenheid. Een eindeloze burenruzie met telkens dezelfde klager, maar zonder consequentie. De zaken werden weliswaar onderzocht, maar bewijs, klinkt het, was er (bijna) nooit. Semun K. stond gekend als een opvliegend karakter en een heel slechte huurbaas, niet als vuurgevaarlijk.

Geheim adres gevonden

Vorig jaar zette een moegetergde Peeters het letterlijk op een lopen. Hij verhuisde van Overijse naar Sint-Jans-Molenbeek en zorgde ervoor dat de twee broers niet wisten waar hij zijn leven probeerde weg te zetten. Tot zijn afgrijzen, bleek in het vredegerecht, hadden de twee broers hem geschaduwd tot aan zijn nieuwe huis. “Daarover was hij pas echt bang”, vertelt zijn beste vriend, die zelf anoniem wil blijven.

Schutter Semun K. deed ooit in de krant zijn beklag over de dwangsommen die hij aan de familie van het slachtoffer moest betalen.

Geschil definitief beslecht

Het huis dat jarenlang voorwerp uitmaakte van het huurverschil, zou eerstdaags verkocht worden. Alleen de handtekening van Peeters mankeerde nog en die weigerde naar verluidt om te tekenen. En dus besloot Semun K. om hun geschil voor eens en voor altijd te beslechten: met vijf kogels. Woensdag werd de gewezen advocaat dood in zijn wagen aangetroffen.

Aangehouden wegens moord

Naar de dader was het niet lang zoeken. Semun K. werd opgepakt en bekende de feiten meteen. Het moordwapen gooide hij langs de Brusselse Ring uit de wagen. Gisternamiddag werd hij voor de onderzoeksrechter geleid. Die liet hem aanhouden op verdenking van moord. Dat bevestigt zijn advocaat Sven Mary, die verder geen commentaar kwijt wil.