De ‘alomvattende puinhoop’ blijkt uit de (mogelijke) kandidaten: in de slangenkuil op zoek naar de opvolger van Boris Johnson

Premier Boris Johnnson is weg, lang leve… tja, wie eigenlijk? Een dozijn Conservatieven loopt zich warm om een gooi te doen naar de vrijgekomen post, maar er is niemand die er echt bovenuit steekt. In afwachting van zijn opvolger blijft Johnson ook gewoon in Downing Street 10 zitten, stilletjes hopend dat er zich nog een waterkans presenteert om toch aan te blijven. Het Verenigd Koninkrijk blijft intussen stuurloos dobberen.