Grote brand bij recyclagebedrijf in Amsterdam zet heel de stad in de rook

Bij een recyclagebedrijf in Westpoort, een industriewijk in het havengebied van Amsterdam, woedt een felle brand. De brandweer is er massaal ter plaatse, maar kan momenteel niet verhinderen dat de rook zich doorheen de hele stad verspreidt.

Het vuur zou ontstaan zijn in een schroothoop bij het recyclagebedrijf HKS Metals, maar over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer is in groten getale ter plaatse om het vuur te blussen. Volgens de woordvoerder is niemand in gevaar.

De wijk Westpoort omvat een deel van de haven van Amsterdam en staat ook bekend om de vele bedrijven die er gevestigd zijn. In het oostelijke deel van de wijk ligt ook Theater Amsterdam. Over de hele stad is wel een waas van rook waar te nemen. Wie in Amsterdam woont, of er zich bevindt, kreeg ook een noodmelding op de gsm.