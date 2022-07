Met salmonella besmette chocolade levert straks energie voor honderden gezinnen

De een zijn dood, de ander zijn brood. En zo gaat het ook met chocolade zo blijkt. Door een salmonellabesmetting in de fabriek van Barry Callebaut in Wieze dreigde zo’n 1.000 ton chocolade verloren te gaan. Maar in plaats van de verbrandingsoven gaat de besmette lading nu naar de biogascentrales. “Zo kunnen 300 tot 500 gezinnen een jaar lang energie krijgen.”

“Wanneer voedsel niet langer voor menselijke consumptie geschikt is, wordt er altijd eerst gekeken naar dierenvoeding. Maar door de salmonella was dat in dit geval geen optie”, zegt Tore Content, algemeen directeur van Febiga (Federatie van Biogasbedrijven). En dan rest er nog maar één duurzame bestemming: de biogascentrale. “In biogasinstallaties zal de chocolade vergist worden tot herbruikbare energiebronnen zoals gas en elektriciteit.” Daarenboven is het een vet- en energierijke substantie. En dat levert extra gas op, meer dan met ander organisch afval.

De chocolade zal op deze manier niet enkel energie produceren, maar ook water en mineralen. “Chocolade bestaat zoals alles uit koolstof, water en mineralen. Die drie elementen kunnen we er dus ook weer uithalen. De koolstof voor energie, het water voor de landbouw om te irrigeren en de mineralen zullen dienen om kunstmest te maken.”

Biogasinstallatie

Wanneer voedingsproducten op die manier bij de biogascentrales komen, wordt er in de handen gewreven. “Wij kijken altijd wel met een opportunistisch blik als er zoiets gebeurt. Of het nu deze chocolade is of een ander product dat om een of andere reden uit de winkelrekken gehaald wordt. Dan komt er bij ons een product toe dat eigenlijk bedoeld was voor menselijke consumptie, en dat kan bijgevolg gemakkelijk verwerkt worden. Afval van de hoogste kwaliteit”, zegt hij. “Bij afvalverwerking denken mensen al snel dat we zowat alles kunnen verwerken maar dat is niet het geval. Ook afval moet van goeie kwaliteit zijn in een biogascentrale. Anders kan het hele proces verpest worden.”

300 tot 500 gezinnen zullen een jaar lang groene stroom kunnen krijgen dankzij de besmette chocolade. “Daar zou je dus ook bij stil moeten staan bij alles wat je weggooit. Je gooit dus letterlijk energie weg.”