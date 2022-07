Grenswacht VS handelde “niet professioneel” tegenover Haitiaanse migranten

De agenten te paard van de grenswacht van de Verenigde Staten hebben “niet professioneel” en “beledigend” gehandeld tegenover de Haïtiaanse migranten die in september 2021 probeerden om de VS te bereiken. Maar ze hebben hen niet geslagen met hun teugels. Dat blijkt vrijdag uit een officieel onderzoeksrapport.

De affaire zorgde voor ophef in de VS maar ook daarbuiten. Op de foto’s was grenswacht te paard te zien die migranten in de buurt van Del Rio, de stad in Texas bij de grens met Mexico, terugdreven. Op een foto was te zien hoe een agent te paard een man bij zijn T-shirt greep. Op een andere foto was te zien hoe hij een groep op afstand hield door met zijn teugels te zwaaien.

De onderzoekers voerden een minutieuze analyse uit van de video’s, foto’s en verhalen van getuigen, zei Chris Magnus, het hoofd van de grenspolitie, op een persconferentie. Ze vonden “geen bewijs dat de betrokken grenswachten de migranten met hun teugels hebben geslagen, al dan niet opzettelijk”.

“Wel handelde een agent niet professioneel door beledigende commentaar te roepen over de origine van een migrant”, zei Magnus. “Dezelfde agent was gevaarlijk door zijn paard te laten manoeuvreren dicht bij een klein kind.” Magnus sprak van nog verschillende andere fouten.

Volgens hem probeerden verschillende agenten om de migranten terug te drijven naar de rivier tussen Mexico en de VS. De eenheden te paard waren onvoldoende opgeleid en gecoördineerd, zei hij. Een disciplinaire procedure zou aan de gang zijn.

Duizenden migranten, vooral Haitianen, kampeerden destijds in de regio gedurende verschillende dagen. Hun bedoeling was om opgenomen te worden in de VS.