40 steden en dorpen onder vuur in Oekraïense Donbasregio, Russen dringen Donetsk binnen

Nadat de Russen de provincie Loehansk hebben veroverd, dringen ze nu Donetsk binnen. Beide regio’s waren de laatste bolwerken van de Oekraïeners in de Donbas, zoals beide regio’s samen worden genoemd.

De generale staf van het Oekraïense leger deelde mee dat Russische troepen probeerden op te rukken naar het westen van de grens tussen Loehansk en Donetsk, in de richting van de steden Bachmoet en Slovjansk. “De vijand leidde met gedeeltelijk succes een offensief in de richting van Verkhne Kamianske.” De Russen rukten ook op “in het gebied van de Spirne-nederzetting”, voegden ze eraan toe.

Verkhne Kamianske en Spirne grenzen aan de hoofdroute die naar het westen leidt vanuit de stad Lisichansk, die vorige week is gevallen. De Oekraïners zeiden ook dat “de bezetters oprukken in de richting van Vesela Dolyna”, dat dicht bij Bachmoet ligt. Volgens de generale staf gebruiken de Russen artillerie, mortieren, meervoudige raketsystemen en luchtaanvallen om de Oekraïense verdedigingslinie uit te schakelen.

Zware gevechten

In zijn analyse van de militaire situatie op vrijdag tweette het internationale veiligheidsadviesbureau Cavell Group: “Er wordt nog steeds zwaar gevochten op veel van de wegen en nederzettingen rond Siversk.” Dat is de laatste stad van enige omvang op de route naar het westen richting Slovjansk en Kramatorsk.

(Lees verder onder de foto)

Russen schilderden het Z-symbool als oorlogsteken op een muur met de Oekraïense vlag. — © Stanislav Krasilnikov/TASS/Sipa

Cavell voegde toe: “Een vergelijkbare situatie doet zich voor in de richting van Bachmoet. Rusland boekt daar langzaam winst ondanks zware weerstand, ze stellen langzaam meer van de snelweg naar Lisichansk veilig en naderen de verdediging van Bachmoet.”

De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War meldt: “Russische troepen voerden op 7 juli (donderdag, red.) nog steeds beperkte grondoffensieven en lucht-, artillerie- en raketaanvallen uit over alle assen. Ze zullen zich waarschijnlijk blijven beperken tot kleinschalige aanvalsacties, terwijl ze strijdkrachten sparen voor een groter offensief.”