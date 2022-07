Weekend belooft zon, met hier en daar wat verdwaalde druppels

Zaterdag begint zonnig in het zuidoosten van het land. Elders in Vlaanderen trekt de dag zich wisselend bewolkt op gang. Overdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog, maar hier en daar kan er een bui vallen. Maxima schommelen tussen 20 graden aan zee en in de Hoge Venen en lokaal 25 graden. Aan zee kan het zaterdagnamiddag soms vrij krachtig waaien met rukwinden tot 50 kilometer per uur. ‘s Nachts zwakt de wind aan zee af. De minima schommelen dan tussen graden 7 en 11 graden.

Zondag worden eerst opklaringen verwacht. In de loop van de dag komt vochtigere lucht vanuit de Noordzee aanzetten, wat leidt tot perioden met meer wolkenvelden. Het blijft opnieuw op de meeste plaatsen droog, maar in de Hoge Venen kan het wat druppelen. Aan zee wordt het zonniger. De maxima schommelen tussen 19 graden in de Ardennen, 21 graden aan zee en 24 graden elders.

Maandag wordt het zonniger en warmer, met maxima tot 27 graden. Dan verplaatst de hogedrukkern zich naar Nederland. Over het noordoosten kunnen er soms nog meer wolkenvelden voorkomen. In de Ardennen maxima van 20 tot 23 graden, rond 23 graden aan de kust en tussen 24 en 27 graden elders. De wind is zwak tot matig uit noord tot noordoost.

Dinsdag en woensdag wordt het nog warmer, dan loopt het kwik op tot 30 graden.