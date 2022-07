Exact drie jaar geleden werd de toen 35-jarige Pieter Aerts doodgeschoten bij een politie-interventie in zijn appartement op de Plantin en Moretuslei in Antwerpen. Drie jaar later loopt het onderzoek nog. Zijn ouders houden zaterdag een eerbetoon voor het justitiepaleis in Antwerpen. “Het doet pijn dat hem zoveel onrecht is aangedaan”, zeggen ze.