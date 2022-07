Kwart minderjarigen is te zwaar, kinderarts trekt aan alarmbel: “Twee op de drie pubers met obesitas blijven zo op latere leeftijd”

Er wordt al jaren op gehamerd en recent werden we door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) weer eens met de neus op de feiten gedrukt: steeds meer kinderen zijn te zwaar. Een op de vier minderjarigen in ons land zelfs en ze zullen daar de gevolgen van dragen. Kinderarts Karolien Van De Maele en de rest van het obesitasteam in het UZ Antwerpen (UZA) zien de gevolgen van overgewicht bij kinderen elke dag, de fysieke én de mentale. De ouders mee krijgen, de kinderen in stapjes heel nieuwe gewoontes aanleren, het is telkens een uitdaging en niet altijd een succes. “We zien nu pas het begin van de vele gevolgen van obesitas die van generatie op generatie wordt doorgegeven.”