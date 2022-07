Als het kwik nog verder de hoogte inschiet, kan ook de prijs van de elektriciteit verder stijgen. Bovenop de hoge prijs die er vandaag al is. Boosdoeners zijn de energievreters in huis die niet voor warmte maar koelte moeten zorgen. “In België houden we er te weinig rekening mee dat we ons steeds meer tegen de hitte moeten verdedigen.”