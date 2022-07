“Gaat zij onze kinderen manieren leren?”: Brits parlementslid krijgt belangrijke post binnen Onderwijs, nadat ze middelvinger opsteekt aan Downing Street

Britse parlementslid Andrea Jenkyns is loyaal aan aftredend premier Boris Johnson en liet dat de afgelopen dagen ook merken: en plein public stak ze haar middelvinger op naar betogers aan Downing Street. Dat ze de dag nadien gepromoveerd werd tot onderminister van Onderwijs, schiet bij velen dan ook in het verkeerde keelgat.

Andrea Jenkyns is een trouwe Boris Johnson-fan. Dat werd des te meer duidelijk toen ze zich door een joelende menigte aan Downing Street manoeuvreerde, kort na de aankondiging van de premier dat hij zou opstappen. In een knalgele zomerjurk riep het 53-jarige Tories-parlementslid: “Wie het laatst lacht, best lacht. Wacht maar af.” Daarop stak ze ook nog eens haar middenvinger op naar de demonstranten.

Amper een dag later werd bekendgemaakt dat Jenkyns de onderminister van Onderwijs zou worden. “Het is een eer om de premier te dienen”, tweette ze na haar benoeming. Al snel regende het reacties op haar bericht. “We kunnen niet wachten tot je onze kinderen goede manieren leert”, schreef een Twitteraar, met daarbij een foto van Jenkyns die de middelvinger opsteekt.

Labour-parlementslid Bridget Phillipson reageerde: “Van minister wordt niet verwacht dat ze perfect zijn, maar is het zoveel gevraagd om het publiek niet op deze manier te behandelen?”