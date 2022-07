Gheysens ziet hoe Antwerp overtuigt tegen RB Salzburg: 1-2-zege

Antwerp lijkt op de goeie weg. Tegen RB Salzburg op stage in Oostenrijk speelde het met een typeploeg een overtuigende wedstrijd: 1-2-winst. Een mooie prestatie, zeker als je weet dat Salzburg een vaste klant is in de Europese competities.

Antwerp begon in het Oostenrijkse Anif met een soort typeploeg tegen de Oostenrijkse kampioen RB Salzburg, zo zag ook de aanwezige Paul Gheysens. De eerste van twee helften van 35 minuten verliep evenwichtig. RB Salzburg kwam op voorsprong via Fernando, maar ook Antwerp had kunnen scoren. Benson was daarbij zeer bedrijvig: hij trapte twee keer naast en poeierde een vrije trap over de lat. De plaatselijke doelman moest dan weer redding brengen op goeie pogingen van Janssen en Gerkens. 1-0 aan de rust, een gelijke stand was een betere weerspiegeling geweest.

Bij de pauze bleef Vines in de kleedkamer voor nieuwkomer Scott. Antwerp bleef op zoek gaan naar de gelijkmaker en het werd beloond voor die aanvalslust. Janssen bediende Myoshi, die de 1-1 kon binnenwerken. Antwerp stoomde nadien gewoon door: het was zeer scherp in de duels en speelde verticaal voetbal. Zo ook bij de 1-2: Yusuf stuurde Benson in het straatje, de afwerking was knap. Een minuut later liet Janssen de kans op de 1-3 liggen en was er een pegel van Yusuf.

Uiteindelijk was de zege meer dan verdiend. Antwerp won bijna alle duels, had de beste mogelijkheden en gaf defensief nauwelijks iets weg. Deze prestatie moet de ganse club sterken in het idee dat de ingeslagen weg met Mark van Bommel de juiste is.

Straks is er nog een oefenpartij met de invallers tegen de nationale ploeg van Qatar.

ANTWERP: Butez; De Laet, Almeida, Pacho, Vines (36’ Scott) ; Haroun, Yusuf, Gerkens ; Myoshi, Janssen, Benson (70’ Emegha)

DOELPUNTEN: 22’ Fernando (1-0), 48’ Myoshi (1-1), 54’ Benson (1-2)