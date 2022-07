Vlaming op Ibiza start crowdfunding voor kankerbehandeling: “Ruim 500.000 euro kosten”

Frank heeft net een goed moment als hij vanuit Ibiza belt. “Af en toe voel ik me één of twee uur goed en kan ik weer lachen. Ik geniet dan zoveel ik kan van mijn vriendin Jill, voor de ellende weer begint.” Frank leerde Jill (30), een Duitse die in Madrid gestudeerd heeft, kennen tijdens een weekendje op Ibiza. “Daarvoor was ik al vaker hier geweest, maar vijf jaar geleden besloot ik te verhuizen naar Ibiza om bij Jill te zijn.”

Frank en Jill waren nog maar net verloofd toen in de zomer van 2021 het noodlot toesloeg. “Ik had een maagzweer en liet een bloedtest doen. Maar het bleek uiteindelijk een vergevorderde maagkanker te zijn”, vertelt Frank. “Ze zeiden dat ik nog maar zes maanden te leven had. Op zo’n moment schieten er zoveel dingen door je hoofd, des te meer omdat ik in België nog een 16-jarige zoon heb, Jonathan. Een operatie was mogelijk, maar daarvoor moest ik wel eerst een achttal loodzware chemosessies doen, omdat de tumor nog te groot was.”

“Omdat het een zware operatie zou worden, zocht ik naar een chirurg met zo veel mogelijk ervaring. Die vond ik uiteindelijk in Duitsland, waar ik begin dit jaar onder het mes ging. Maar in plaats van de geplande drie uur, duurde die operatie maar liefst twaalf uur. Want ik bleek al uitzaaiingen naar mijn pancreas te hebben. Daarom werden naast mijn maag ook mijn pancreas en milt weggehaald en werd mijn slokdarm met 9 centimeter ingekort.”

Begin dit jaar onderging Frank een zware operatie in Duitsland, waarbij zijn maag, pancreas en milt werden weggenomen. — © Frank Leyssens

30 kilo kwijt

De operatie had een enorme impact op Frank. “Ik kon een lange tijd niet eten en viel 30 kilo af. Ook vandaag gaat eten nog heel moeilijk: ik eet negen keer per dag hele kleine porties. Sinds drie weken kan ik ook drinken met kleine slokjes, maar bruisende drank gaat niet. Af en toe hou ik wel mijn lippen even tegen de cola voor de smaak, dat vind ik heerlijk.”

Helaas stopte de ellende voor Frank niet na zijn zware operatie. “Ze hebben inmiddels ook kanker op mijn lymfeklieren ontdekt, in het eindstadium. Die probeer ik nu via chemo- en immuuntherapie te bestrijden. Maar ze hebben me deze week gezegd dat mijn kanker nooit meer zal verdwijnen. De therapie is goed, maar er kan altijd iets om de hoek sluimeren.”

Het afgelopen jaar was een vreselijke rollercoaster voor Frank. “Eigenlijk heb ik geen leven meer, ik ben zo verzwakt. Maar ondanks alle emoties en pijn door de chemo vind ik toch nog de kracht om verder te gaan. Ik sta elke ochtend op met Cold Heart van Elton John en Dua Lipa en zet dat dan zo luid mogelijk. Ik wil ook nog zo veel mogelijk mensen helpen en ga binnenkort andere kankerpatiënten informeren en coachen.”

Frank met zijn Duitse vriendin Jill in betere tijden, voor hij zijn diagnose kreeg. — © Frank Leyssens

500.000 euro

Helaas is de rekening voor Franks behandeling niet min. “Ik heb al ruim 200.000 euro moeten betalen en er komt nog voor 300.000 euro aan rekeningen op me af”, vertelt hij. “Dat moet ik allemaal zelf betalen. Ik heb een ziekteverzekering in België, maar omdat mijn domicilie in Spanje ligt, wordt er niks terugbetaald. Toen ik op Ibiza arriveerde, probeerde ik me aan te sluiten bij een Spaanse ziekteverzekering. Maar de wachtrijen zijn hier zo lang, dat ik nog geen lid was toen ik mijn diagnose kreeg.”

“Ik krijg die kosten gewoon niet zelf betaald. Daarom besloot ik om een crowdfunding te starten. Inmiddels hebben al 120 weldoeners een donatie gedaan en heb ik al 6.500 euro verzameld. Ik ben hen daar zo dankbaar voor. Het zou fantastisch zijn als andere mensen me ook zouden kunnen steunen.”

Hoe kijkt Frank naar de toekomst? “Vroeger had ik een lange bucketlist, maar die is nu veel korter. Ik zou nog een aantal jaren kunnen leven, maar het zou evengoed kunnen dat ik Kerstmis niet haal. Daarom geniet ik zo veel mogelijk van de kleine dingen en probeer ik veel tijd door te brengen met mijn zoon Jonathan en mijn vriendin Jill. Zij staat altijd klaar voor mij. Ik wil dit jaar nog met haar trouwen.”

De crowdfunding van Frank vind je op gofundme.com