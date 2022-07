‘Avengers’-acteur Paul Rudd Facetimet met 12-jarige zonder vriendjes: “Onthoud één ding”

De tienerjongen haalde recent de krantenkoppen in zijn geboorteplaats Westminster, Colorado nadat zijn moeder een foto op Facebook had geplaatst. In haar post schreef ze dat de klasgenoten van de jongen weigerden om zijn jaarboek te ondertekenen, nochtans een traditie. Al helemaal hartverscheurend is de foto waarop te zien is dat de jongen ook een boodschap aan zichzelf schreef op de blanco pagina’s: “Ik hoop dat je wat meer vrienden maakt, getekend Brody Ridder.”

Rudd, die de rol van Mike Hannigan speelde in ‘Friends’ en ook Ant-Man vertolkt in de Avengers-franchise, blijkt de favoriete superheld van de jongen te zijn. Toen Rudd lucht kreeg van wat het gebeuren op school, nam de acteur contact op met de familie van de jongen. Dat leidde tot een verrassing van formaat: Rudd belde Brody op via FaceTime.

Nadien stuurde Rudd ook nog een cadeau op: een Ant-Man-helm. Op het bijgeleverde briefje stond de volgende boodschap: “Het was geweldig om laatst met je te praten. Het is belangrijk om te onthouden dat zelfs wanneer het leven moeilijk is, dingen beter worden. Er zijn zoveel mensen die van je houden en denken dat je het coolste kind bent dat er is - en ik ben een van hen! Ik kan niet wachten om te horen over alle geweldige dingen die je gaat bereiken. Je vriend, Paul.”