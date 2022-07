Vat whisky verkocht voor recordbedrag van 16 miljoen pond

Een Aziatische verzamelaar heeft onlangs liefst 16 miljoen Britse pond (bijna 19 miljoen euro) neergeteld voor een vat Schotse whisky. Dat is een nieuw record, zo schrijft de Britse krant Financial Times.

Het vat - “Cask No. 3” - dateert uit 1975 en is van distilleerderij Ardbeg, die gevestigd is op het Schotse eiland Islay. Het maakt deel uit van Glenmorangie, dat dan weer een onderdeel is van de Franse groep van luxegoederen LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

Ardbeg zal de komende vijf jaar ongeveer 88 flessen whisky uit het vat halen per jaar en aan de koper leveren. Dat komt overeen met 36.000 pond per fles.

Whisky is bezig aan een comeback en de verkoop van vaten doet het goed. Het vorige record dateerde van april - zowat 1 miljoen pond voor een vat Macallan uit 1988 -, maar dat werd nu verpulverd.

Volgens Financial Times kan het astronomische bedrag mogelijk te verklaren zijn doordat het ook allerlei kosten de komende jaren omvat, zoals opslag, bottelen, labelen, verzekeringen enzovoort. Meestal wordt een vat in één keer in flessen gestoken, net omdat dat gemakkelijker is en goedkoper.