Voetganger op zebrapad dodelijk aangereden in Henegouwen

Een voetganger is vrijdagavond op een zebrapad in het Henegouwse Bouffioulx (Châtelet) met dodelijk gevolg aangereden door een wagen. Bij aankomst van de hulpdiensten was het 66-jarige slachtoffer hersendood. In het ziekenhuis is het slachtoffer nadien overleden. Dat meldt het parket van Charleroi zaterdag.