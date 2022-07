Club Brugge verliest van Kopenhagen, Milan-target De Ketelaere blijft aan de kant

Tegen de ploeg van voormalig Gent- en Genk-coach Jess Thorup - vorig seizoen net als Club landskampioen geworden - begon Carl Hoefkens in een 352. Otasowie verving de geschorste Nsoki links centraal achterin, op het middenveld speelde Sandra in plaats van Vanaken (lichte hinder) en voorin stonden Lang en Jutgla.

Kopenhagen begon het scherpst, bij Club was de opbouw aanvankelijk stroef. Toen Buchanan zich in de rug liet verrassen, moest Mignolet een eerste keer ingrijpen. Skov Olsen ging ook uit voorzorg naar de kant. Blauw-zwart herpakte zich wel en kwam ook op voorsprong. Jutgla kopte een voorzet via de grond tegen de lat, maar in de rebound tikte aanvoerder Vormer listig binnen. De potige Denen kwamen dicht bij de gelijkmaker met een vrijschop tegen de lat, maar het was Jutgla die er 2-0 van maakte. Hij kon de bal hoog recupereren en schoot laag binnen vanaf de zestien meter. Zijn vierde goal in vier oefenduels. Een bedrijvige Buchanan maakte er bijna nog 3-0 van.

Test richting Supercup

De wedstrijd duurde 120 minuten, maar na 45 minuten volgde een eerste pauze. Op het uur gooide Hoefkens de ploeg vervolgens helemaal om. Met Lammens, Hautekiet, Sylla, Nusa en Mbamba ging de gemiddelde leeftijd fel naar beneden. Kopenhagen kreeg ook weer de bovenhand. Lammens stopte al snel een schot, maar moest zich wat later toch gewonnen geven na een goed gemikte vrijschop van Biel. En toen Hautekiet een penaltyfout beging, kon de Spanjaard ook de 2-2 op het bord zetten. Toen Audoor uitviel, had Hoefkens nog de kans om De Ketelaere in te brengen, maar dat was - met een mogelijke transfer naar Milan in het vooruitzicht - duidelijk niet de bedoeling. Hij warmde namelijk ook niet op en bleef op zijn stoeltje naast de kant zitten.

Uiteindelijk ging Club wel nog de boot in, met 2-4 zelfs. Lammens moest zich in het slot nog tweemaal omdraaien. Woensdag tegen FC Utrecht heeft Club nog één test richting Supercup, wat dan weer een test is voor de competitiestart.

Doelpunten: 22’ Vormer 1-0, 31’ Jutgla 2-0, 70’ Biel 2-1, 75’ Biel 2-2, 110’ Boving 2-3, 114’ Roony 2-4

Opstelling eerste uur: Mignolet, Mata, Mechele, Otasowie, Skov Olsen (15’ Sobol), Balanta, Vormer, Sandra, Buchanan (46’ Audoor), Jutgla (46’ Sowah), Lang

Opstelling tweede uur: Lammens, Hautekiet, Hendry, Sylla, Nusa, Audoor (80’, Spileers), Odoi, Mbamba, Sobol (75’ Meijer), Sowah, Okereke