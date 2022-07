Berlijnse politie onderzoekt gebruik van “verkrachtingsdrugs” op partijfeest van SPD

De eerste klacht kwam van een 21-jarige vrouw die zich onwel en duizelig voelde en gaten in haar geheugen had nadat ze het feest met ongeveer duizend gasten bijwoonde. Ze gaf aan dat ze geen alcohol had gedronken op het event. De vrouw zei zich niets meer te herinneren na 21.30 uur. Ze verwittigde de politie nadat ze naar het ziekenhuis was gegaan. Er werd een bloedtest uitgevoerd, maar de resultaten zijn nog niet bekend.

De politie heeft nog geen verdachten in het vizier. “Het was een intern evenement. Men kon enkel binnen met een uitnodiging”, aldus een SPD-woordvoerder aan de Berlijnse krant Tagesspiegel.

SPD heeft het incident in een bericht aan de aanwezigen veroordeeld als een “een monsterlijke daad”. “We zijn allemaal geschokt over dit ongelooflijke incident en zullen er alles aan doen om dit uit te klaren. Ik raad iedereen die getroffen is om zich te melden”, zegt ook fractieleidster van SPD in het parlement Katja Mast op Twitter.

Met “verkrachtingsdrugs” of “rapedrugs”, die over het algemeen duizeligheid en misselijkheid veroorzaken, wordt verwezen naar verschillende psychoactieve middelen die gewoonlijk in het drankje van het slachtoffer gedaan worden, om die persoon dan achteraf te kunnen misbruiken.

Vorig jaar werden in Berlijn 22 gevallen van mishandeling met de hulp van dergelijke drugs geregistreerd door de politie. Het werkelijke aantal licht waarschijnlijk veel hoger, aangezien veel slachtoffers zich weinig of niets meer herinneren van de feiten of zich schamen om aangifte te doen.