Anderlecht wint eerste match tegen Nordsjaelland: twee keer Verschaeren, assist voor Esposito

Marc Coucke reisde naar het Nederlandse Horst om zijn troepen aan het werk te zien. De RSCA-eigenaar zag hoe zijn team in de eerste match domineerde tegen de Denen die volgende week aan de competitie beginnen. Felice Mazzu stuurde nochtans nog niet zijn allersterkste elf het veld op. Zo stond Bogdan Mykhaylichenko links in de driemansdefensie en dat was toch een beetje zoeken. Op het middenveld koos de coach voor het duo Kana-Olsson die heel hoog pressing moesten zetten. Ook dat liep niet altijd van een leien dakje, want Mazzu moest dikwijls schreeuwen om het middenveld gesloten te houden.

Al domineerde Anderlecht wel met een hoog blok en klom het verdiend op voorsprong. Refaelov bediende Benito Raman en die krulde het leer in de verste hoek: 0-1. Héél veel kansen creëerden de Brusselaars voor de rest niet en keeper Verbruggen moest af en toe alert reageren. Ook Zeno Debast speelde achteraan een ijzersterke match.

Het blijft voor paars-wit wel een werkpuntje om alert te blijven bij het begin van een helft. Net na de rust was er concentratieverlies en Kana beging een penaltyfout: 1-1. Dat werd wel snel rechtgezet door een goeie Yari Verschaeren die over het veld zwierf. Eerst knalde hij een bal binnen via een Deens been en toen Sebastiano Esposito het leer aflegde legde Verschaeren ook de 1-3 binnen. Dat zijn dan vijf goals voor de nummer 10 in twee matchen.

Zoekende Esposito

Nieuwkomer Sebastiano Esposito toonde zich dus efficiënt bij zijn eerste balcontact, want de Italiaan was pas laat ingevallen. Toch moest de spits nog wat zoeken naar zijn ploegmaats, maar dat is logisch. Ook aanwinst Ishak die als wingback acteerde, was iets minder prominent aanwezig dan tegen Roda JC. Net als bij Amuzu moest Felice Mazzu hem regelmatig wijzen op zijn defensieve taken. Toch won Anderlecht al bij al makkelijk. Wesley Hoedt scoorde nog bijna een lekkere vrijetrap.

NORDSJAELLAND 1 - ANDERLECHT 3

GOALS: 6’ 1-0 Raman (Refaelov), 47’ Hansen 1-1 (pen), 64’ Verschaeren, 72’ Verschaeren (Esposito).

ANDERLECHT: Verbruggen (55’ Coosemans), Debast, Hoedt, Mykhaylichenko, Ishaq, Kana, Olsson (El Hadj), Verschaeren, Amuzu, Refaelov (70’ Esposito), Raman.