Duizenden betogers hebben de residentie van de Sri Lankaanse president in de hoofdstad bestormd én ingenomen. Ze eisen dat de regering opkrast voor de onkunde om de ergste economische crisis in het land sinds de onafhankelijkheid te bezweren. En zo komt er wellicht een einde aan de politieke dynastie van de Rajapaksa’s, die al bijna twee decennia de plak zwaait in het land.