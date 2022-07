Minstens 16 doden bij overstromingen tijdens pelgrimstocht in Kasjmir

In Indiaas Kasjmir zijn minstens zestien mensen om het leven gekomen bij overstromingen tijdens een pelgrimstocht naar een grot in het Himalayagebergte. Dat meldt persagentschap Associated Press. Duizenden mensen moesten gered toen hun kampen overspoeld werden, tientallen mensen raakten gewond.

Duizenden mensen bevonden zich in de bergen toen water, modder, zand en rotsen naar beneden stortten door de hevige regenval. Geïmproviseerde kampplaatsen werden overspoeld en de reddingsdiensten zijn nog op ziek naar tientallen vermisten. Gewonden worden per helikopter naar het ziekenhuis overbracht. De autoriteiten hebben vanwege het noodweer de pelgrimstocht twee dagen stilgelegd.

De slachtoffers namen deel aan de pelgrimstocht naar een heiligdom in de Amarnath-grot, waar hindoes Shiva eren, de god van vernieling en wedergeboorte. Ze eren in de grot Lingam, een stalagmiet van ijs die beschouwd wordt als een incarnatie van de godheid. Na twee jaar onderbreking door corona, worden dit jaar bijna 1 miljoen mensen verwacht in het heiligdom.

De grot, die meer dan 4.000 meter hoog ligt, is het grootste deel van het jaar ondergesneeuwd, en is enkel in de zomer toegankelijk voor pelgrims. De traditionele tocht naar de grot duurt drie dagen, maar er is ook een route van één dag.

In het verleden stierven al honderden mensen door uitputting of de zware weersomstandigheden. In 1996 kwamen duizenden mensen vast te zitten in een sneeuwstorm en kwamen meer dan 250 mensen om het leven.