VS leggen inreisverbod op tegen 28 Cubaanse functionarissen voor onderdrukken van protesten

Bij de massale protesten een jaar geleden, de grootste tegen de socialistische regering in tientallen jaren, kwamen in verschillende steden mensen op straat voor vrijheid en tegen repressie en wanbeheer. Op videobeelden was te zien hoe de meestal vreedzame demonstraties met geweld werden uiteengedreven door de veiligheidstroepen. De autoritaire regering schilderde de protesten af als een door de VS geleide aanval tegen de contitutionele orde en stabiliteit van het land.

Volgens activisten werden meer dan 1.400 mensen opgepakt. Afgelopen maand werden volgens de regering 381 mensen veroordeeld tot gevangenisstraffen van soms tientallen jaren.