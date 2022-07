Veertiger overleden bij verkeersongeval in Orp-Jauche

Een veertiger is zaterdagochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeval in de Waals-Brabantse gemeente Orp-Jauche. Dat heeft de hulpverleningszone Waals-Brabant zaterdag gezegd.

De brandweer werd omstreeks 3.50 uur opgeroepen voor het ongeval in de rue de Branchon in deelgemeente Jandrenouille,. Een automobilist had om een nog onbekende reden de controle over het stuur verloren. Het voertuig kwam tegen een boom terecht. De man uit Éghezée overleefde de klap niet. Er waren geen andere wagens bij het ongeval betrokken.