Missie van zestigtal Belgische militairen in Centraal-Afrikaanse Republiek loopt ten einde

Een zestigtal Belgische militairen is na een missie van enkele maanden in de Centraal-Afrikaanse Republiek begonnen met de terugkeer. Ze namen er deel aan de Europese trainingsmissie EUTM RCA. Dat heeft een militaire woordvoerder gezegd.

België had sinds februari de leiding over de trainingsmissie, in de persoon van brigadegeneraal Jacky Cabo. In het kader daarvan was de Belgische aanwezigheid in de missie uitgebreid naar een zestigtal militairen.

Intussen is de leiding over de missie overgedragen aan een Portugese officier en keren de Belgische militairen de komende dagen terug.

De ministerraad besliste begin juli wel om de Belgische deelname aan EUTM RCA te verlengen tot eind maart 2023. Het zal gaan om een vijftal militairen, verdeeld over drie rotaties van telkens drie maanden.

De Centraal-Afrikaanse Republiek, een van de armste landen ter wereld, is in de greep van een burgeroorlog sinds een staatsgreep in 2013. De laatste jaren is het conflict wel in intensiteit afgenomen, maar grote delen van het grondgebied blijven buiten de greep van de centrale overheid.