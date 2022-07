Containerschip met recorddiepte van 15,90 meter komt aan in Antwerpse haven

Het containerschip MSC Diletta, dat onderweg was van Portugal naar Antwerpen, heeft zaterdagvoormiddag een nieuwe diepgangrecord gebroken in de Westerschelde. Het schip is 15,90 meter diep. Voordien was het diepste schip dat er ooit doorvaarde slechts 15,50 meter diep. De diepgang van schepen is enorm belangrijk voor de concurrentiepositie van de Antwerpse haven, die sinds kort als Port of Antwerp-Bruges door het leven gaat.

Op verscheidene plaatsen is de Westerschelde, het deel van de Schelde tussen de Noordzee en de haven in Antwerpen, slechts 16 meter diep. Dat een schip met een diepte van 15,90 meter er succesvol doorvaart, is dan ook goed nieuws voor de toekomst van de haven. Vorig jaar waren er nog proefvaarten gebeurd met schepen tot 15,70 meter diepte, maar die werden stilgelegd omdat de onderhandelingen tussen het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en de Beroepsvereniging van Loodsen (BvL) over randvoorwaarden in de Scheldevaart waren afgesprongen. Donderdag ging MDK toch enkele engagementen aan voor verdere gesprekken na de zomer, waardoor de loodsen akkoord gingen om de MSC Diletta met twee sleepboten te begeleiden voor deze testvaart.

Voor een schip zoals de MSC Diletta, dat 400 meter lang is, betekent één centimeter extra diepte een bijkomende capaciteit van 1.000 ton. Het containerschip heeft een draagvermogen van 23.964 teu (twintigvoetcontainers, een standaardmaat, red.) en is daarbij slechts een fractie kleiner dan het grootste containerschip ter wereld, de Ever Alot die een capaciteit van 24.004 teu heeft.