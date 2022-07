Kiev ontslaat ambassadeur in Duitsland na beschuldigingen over bagatellisering Holocaust

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft de Oekraïense ambassadeur in Duitsland, Andrij Melnyk, ontslagen. Dat blijkt uit een decreet dat zaterdag door het kabinet van de president werd gepubliceerd. De diplomaat kreeg onlangs kritiek vanwege uitspraken over de Oekraïense nationalist en antisemiet Stepan Bandera.

Bandera was de leider van de radicale vleugel van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten (OUN) tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij wordt in West-Oekraïne door velen beschouwd als een nationale held van het verzet tegen de Sovjet-Unie op het eind van de Tweede Wereldoorlog, door andere Oekraïners wordt hij gezien als een collaborateur met de nazi’s. Na de oorlog trok hij naar Duitsland. Hij werd bij verstek ter dood veroordeeld in de Sovjet-Unie en vermoord door een KGB-agent in München in 1959.

Melnyk, die ook bekendstaat voor zijn hevige kritiek op de Duitse reactie op de oorlog in Oekraïne, had Bandera verdedigd in een interview met een Duitse journalist en verklaarde dat hij “geen massamoordenaar van Joden en Polen” was. Volgens Melnyk werd de figuur van Bandera opzettelijk in diskrediet gebracht door de Sovjet-Unie.

Minister van Buitenlandse Zaken

Daarop kreeg Melnyk veel kritiek, onder meer van de Israëlische ambassade. Die beschuldigde hem ervan historische feiten te verdraaien, de Holocaust te bagatelliseren en degenen die door Bandera zijn vermoord te beledigen.

Volgens de Duitse media circuleerden enkele dagen geleden al geruchten dat Melnyk nog dit jaar zou terugkeren naar Kiev en aan de slag zou gaan op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens “Bild” wordt Melnyk mogelijk viceminister van Buitenlandse Zaken.

Volgens het decreet worden ook de Oekraïense ambassadeurs in Noorwegen, Tsjechië, Hongarije en India ontslagen. Een reden werd niet meegedeeld.