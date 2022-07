Vlaamse reizigers zoeken alternatieven na beschadigd vliegtuig in Zweden: “2.800 euro om via Finland terug te keren naar België”

Belgische reizigers zagen vrijdagavond hun geplande vlucht terug vanuit Zweden geschrapt nadat een laadtruck onzacht in aanraking kwam met de deur van het vliegtuig. Sommige reizigers zitten nog tot donderdag vast in Stockholm, anderen boekten zelf een alternatieve terugweg. “Onze terugreis naar België via Finland is mogelijk via een 16 uur durende cruise,” zegt Thijs Feryn uit Diksmuide.