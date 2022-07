KV Kortrijk wint niet van tweedeklasser Virton

Na de nederlaag in Dordrecht weet Kortrijk opnieuw niet te winnen in een oefenwedstrijd. Op twee gigantische blunders van de Luxemburgse verdediging na, waar Kortrijk niet van profiteerde, beschikte de eerste helft over weinig spektakelwaarde.

Na de nederlaag in Dordrecht was KV Kortrijk gebrand op eerherstel. Daar was op het veld echter weinig van te merken tegen Virton. In een eerste helft zonder spektakel kwamen beide teams niet tot scoren.

Ook de tweede helft was geen lust voor het oog. In het Forestierstadion van Harelbeke was nieuwkomer Keita de meest opvallende Kortrijkzaan. De middenvelder heeft een goede lange bal in de benen, maar werd later in de match vervangen. Tester Steve De Ridder viel in. Van een contract is voorlopig nog geen sprake. Hij traint al enkele dagen mee bij rood-wit.

Opstelling KV Kortrijk: Vandenberghe (45’ Ilic), D’Haene, Sissoko (66’ Keita), Watanabe, Mehssatou, Keita (66’ De Ridder), De Bruyn (45’ Benchaib), Bruno (45’ Challouk) Messaoudi, Mbayo, Gueye (66’ De Neve).