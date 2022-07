Verschillende voertuigen beschadigd in Aalst, mogelijke dader verhoord

Op verschillende plaatsen in Aalst zijn voertuigen beschadigd door een vandaal. De politie kon zaterdag via een getuige een mogelijke dader identificeren en meenemen voor verhoor.

De politie van Aalst bevestigt dat er verschillende voertuigen werden bekrast. “Het gaat over meerdere feiten op verschillende locaties”, klinkt het bij de politie. Onder andere in de omgeving van de Pieter Coeckestraat werden auto’s beschadigd. “Via een getuige werd zaterdag een mogelijke dader aangewezen. Hij werd meegenomen voor verhoor. Of de persoon ook effectief verantwoordelijk is voor het vandalisme zal nog moeten blijken”, klinkt het