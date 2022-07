Rob Schoofs veegt in extremis de brilscore van het bord tegen Maccabi Haifa

Neen, de schoonheidsprijs kreeg de match van KV Mechelen tegen Maccabi Haifa niet. Veel buitenspel, een rits aan kaarten en de grote kansen vielen op één (of misschien twee) handen(en) te tellen. De match leek af te stevenen op een – terechte – brilscore. Maar daar besliste aanvoerder Rob Schoofs even anders over in minuut 90.

De match begon met een hele lange oefenronde waarin het eerste gevaar pas viel te noteren rond minuut 12. Een bal van aanvoerder Schoofs spatte op de vuisten van Josh Cohen, de Amerikaanse doelman van Maccabi. Daarna volgden er twee kansjes van Jaronn Cherry: een schot uit de tweede lijn en een geplaatst schot binnen de grote rechthoek maar die vormden geen probleem voor Coucke.

Na de drankpauze ging Mechelen gretig op zoek naar een openingstreffer. Shved probeerde alleen tussen twee verdedigers maar zijn stiftbal ging niet over de lijn. Een schot van Malede ging hoog over. Niet veel later volgde een mooi opgezette actie langs links: opnieuw Schved schilderde de bal op het hoofd van Van Hoorenbeeck maar die besloot tegen de paal. In de herneming ging het schot van Schoofs hoog over.

Daarna werd het een paar keer warm voor het doel van Coucke. Pierrot (ex-Moeskroen) kwam oog in oog met Coucke maar zijn schot ging voorlangs. Din David knalde op de paal. Vlak voor het einde van de eerste helft was er wat gefrommel voor het doel van KV en de bal van Pierrot ging voorbij Coucke. Maar – met de nodige vertraging – werd er gevlagd dus we zouden gaan rusten met een brilscore.

Weinig om het lijf in de tweede helft

Buijs besloot om zijn wissels op te sparen maar dat leverde aanvankelijk geen kansen op. Een mooie loopactie van Shved langs het lijntje werd gestopt. En aan de overkant besloot een speler van Maccabi in de handen van Coucke. En daar bleef het zowat bij in de tweede helft. Naarmate de match vorderde, werd het alleen maar grimmiger: Maccabi pakte enkele gele kaarten en ook invaller Robberechts kreeg een gele plak.

Met nog dertig seconden op de klok leek de match gespeeld. Maar dat was buiten aanvoerder Rob Schoofs gerekend: met een geplaatst schot vanuit de tweede lijn besloot hij in de hoek. Cohen probeerde maar geraakte er niet meer bij. De 1-0 stond op het bord en er werd in het AFAS Stadion meteen afgefloten. Al bij al mag KV tevreden zijn met dit punt.

KV MECHELEN: Coucke, Wouters (85’ Peyre), Walsh (78’ Van Hecke), Hairemans (78’ Engvall), Hernandez (85’ Robberechts), Malede, Lavalée, Schoofs, Van Hoorenbeeck, Vanlerberghe, Shved (73’ Ngoy).

DOELPUNT: 90’ Schoofs 1-0.