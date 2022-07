Standard verliest nipt oefenduel tegen PAOK

Standard heeft haar oefenkamp in Nederland afgesloten met een logische 0-1-nederlaag in de oefenwedstrijd tegen het Griekse PAOK.

De Rouches tankten eerder deze week vertrouwen met een klinkende 1-5-overwinning tegen Go Ahead Eagles en kregen als afsluiter van hun stage een nieuwe, veel stevigere waardemeter voorgeschoteld met PAOK als tegenstrever. De Griekse topclub eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Griekse Super League en speelde net als Standard haar vierde oefenduel in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

De Luikenaren schoten sterk uit de startblokken maar moesten gaandeweg de bal steeds meer aan de Grieken laten. Dat resulteerde in een logische voorsprong aan het eind van de eerste helft. Koutsias trof raak nadat Bodart zijn eerste poging eerst nog prachtig had gered.

Offensieve onmacht

Standard-coach Ronny Deila bracht dezelfde elf aan de aftrap als in de oefenpot tegen Go Ahead Eagles maar die kregen dit keer veel minder voor elkaar in de rechthoek van de tegenstander. Dat veranderde amper in de tweede helft, waarmee meteen ook een pijnpunt van werd blootgelegd.

Enkel Dragus en Avenatti konden een keertje dreigen maar al bij al was de overwinning van de goed georganiseerde en agressieve Grieken terecht. Het laatste fluitsignaal betekende ook het einde van de stage van Standard in Nederland. De Rouches keerden na een verkwikkende douche terug naar Luik en krijgen zondag vrij om te bekomen van de pittige trainingsweek.

STANDARD: Bodart (62’ Henkinet) – Dewaele (62’ Noubi), Dussenne, Laifis (62’ Ngoy), Calut, Cimirot (62’ Bope), Raskin (62’ Van Damme), Boljevic (75’ Avenatti), Canak (75’ Ghalidi), Balikwisha (62’ Shamir), Emond (62’ Dragus).

PAOK: Kotarski (65’ Zivkovic), Lyratzis (65’ Sastre), Kargas, Ingason, Vieirinha, Douglas, Schwab, Dantas (65’ Lamprou), A. Zivkovic (65’ Tsaousis), Quagliata (65’ Konstantelias), Koutsias (65’ Filipe).

DOELPUNT: 37’ Koutsias 0-1.